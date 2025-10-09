Sicurezza 58 agenti di polizia penitenziaria in arrivo nelle carceri della provincia di Foggia
Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Foggia entreranno in servizio 54 unità; alla Casa Circondariale di Lucera entreranno in servizio 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
