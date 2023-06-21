Vera Gemma e Rosa Chemical, flirt in corso? Il gossip parte da RomaCairo: "Il Festival dello Sport è un evento unico al mondo. A Trento ...‘Chi si vuole suicidare, si suicida’: le durissime parole della madre ...Lautaro titolare in Argentina Venezuela? Scaloni pensa anche a Nico ...Chi è Palmeiro, il dirigente dello Sporting sondato dalla Juve per il ...DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 1-0: intervallo LIVEAlberto Trentini telefona a casa, familiari: “Spiragli speranza”Omicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di ...Esplosione e incendio a Nusco: densa nube nera su contrada LeoneAlessandro Nesta: “Il Milan di Berlusconi ti pagava casa e ...Crolla il tetto del carcere di Regina Coeli: 300 detenuti verranno ...AEW/WWE: Preoccupa il calo di ascolti con le nuove rilevazioni, ...Galli: “Il Milan è riuscito a colmare il gap con le altre. Scudetto? ...Marche, il nodo sanitàNapoli e la plusvalenza Osimhen, dal Nord richiedono chiarezza a ...Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto ...Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato ...Come l’innovazione aiuta il turismo campano a coniugare tradizione e ...Elezioni in Toscana, Schlein abbraccia Giani: “Ripartiamo da qui per ...Calciomercato Milan: accelerazione per la rescissione di Origi. ...Mo: Salvini, 'Albanese? Pericolosa, non rappresenta Italia, si ...Mo: Salvini, 'altro che Schlein e Flotilla, pace grazie a Trump'Affari Tuoi, Klemens perde tutto. Svelato il segreto sulle ultime ...Ipertrofia Prostatica Benigna, all’A.O.R.N. Monaldi un evento unico ...'Sollievo' bipartisan per l'accordo su Gaza. Meloni: "L'Italia pronta ...Elezioni, Giani: “Dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”. Schlein lo ...PlayStation 6: L’Intelligenza Artificiale mette fine ai Teraflop ...Amici 25, anticipazioni 12 Ottobre 2025: ballerino non trattiene in ...Skate Story, annunciata la data di uscita per console e PCThe Knight Of The Seven Kingdoms: una nuova era di Game of Thrones ha ...Gaza, Trump annuncia intesa preliminare Israele-HamasUnion SG, l’avversaria dell’Inter in Champions League cambia ...Italia, come ci siamo ridotti! Sperare che Scaloni si dimentichi di ...“Speriamo non accada”: l’infortunio di Lobotka pesa tantissimo per il ...Trump firma proclamazione Columbus DayL’anarchia della lumacaLIVE Olimpia Milano-AS Monaco 62-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...LIVE Italia-USA 0-1, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini ...LIVE Paris-Virtus Bologna 61-48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i ...Basket femminile, Venezia parte forte e batte il CBK Mersin al ...La volta che Adolf Hitler fu nominato per il Nobel per la PaceTrump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto ...Ancona, raccolta fondi contro la chiusura della storica libreriaDon Luigi Merola sul docufilm "Falcone e Borsellino": "Lo Stato vince ...Verso Roma-Inter, Pierluigi Pardo: “Squadra di Chivu con oscillazione ...Carrera celebra i 40 anni di Super Mario, l’idraulico più famoso del ...Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Ecco Perchè Ender Ha Nascosto ...Dimarco alla Rai: «Theo Hernandez e Nuno Mendes tra i migliori ...Ronaldo, patrimonio da record: è il primo calciatore miliardario ...Probabili formazioni Estonia Italia, le possibili scelte di Gattuso: ...DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 1-0: Seghetti evita il ...Hamas: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli Usa, la guerra è finita»A Latina la rievocazione storica “Circuito dell’Agro Pontino”Toscana Rossa ad Arezzo, Bundu: "Serve una voce di sinistra nel ...Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto ...Don Luigi Merola sul docufilm "Falcone e Borsellino": "Esempio per i ...Salva-Milano, asse Sala-Forza Italia per resuscitare il colpo di ...Regionali, Boccalone annuncia la sua candidatura nella lista ...Platini su Yildiz: «Perché gli allenatori mettono il 10 sulle fasce?»La Flotilla era fuori tempo, la vittoria di Trump e Gaza: quindi, ...La missione di "Tony d'Arabia": ecco come Blair intende guidare la ...Putin ammette: “Colpe russe per lo schianto dell’aereo azero in ...The Next Three Days: la spiegazione del finale del filmArma Letale: la spiegazione del finale del filmVerso tregua a Gaza: prima intesa su ostaggi e ritiro delle truppeMauro Marin, il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre ...Josep Martinez Inter, quale futuro per il portiere? Ausilio alla ...Platini a tutto tondo sulla Juve: «Yildiz? Nessuno mette un numero 10 ...DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 1-0: Cremaschi sblocca sotto ...Anagni, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, apertura di ...La piazza per la Palestina non si ferma, in 200 in piazza Almerici: ...In Sudafrica torna l’ombra dell’apartheid: uccise due ...Ad Affari Tuoi Klemens non si fida del Dottore e perde tutto: neanche ...Fratelli d’Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste ...Anche Bergamo si Illumina di verdeEx Milan, Donadoni: “Il cammino del’Italia passa tramite le vittorie” ...Incidente a Vestone, motociclista cade e un’auto lo travolge: è morto ...Tendenze e Sfide della Moda Sostenibile: Verso un Futuro Eco-FriendlyLIVE Paris-Virtus Bologna 49-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i ...LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: palo di MosconiBattlefield 6: recensione e hype trailerCaffè Meletti di Ascoli: si cercano nuovi gestoriZelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" | ...In Danimarca social da vietare agli under 15Firmato l'accordo su Gaza. Trump: "Ostaggi liberi da lunedì". Tregua ...Giulia Shiff: "Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento"Pace a Gaza: cosa prevede l’accordo. Trump vuole il Nobel e annuncia: ...Droga e armi in un immobile confiscato, arrestato nel NapoletanoTorino, Cairo: «Calendario difficile e torti arbitrali, sosteniamo ...Hojlund, doppietta in Nazionale (contro la Bielorussia) a fine primo ...Roccella guida all’Onu la battaglia contro la maternità surrogata: ...Riforma della Giustizia, la maggior parte degli italiani è favorevole ...Francia nello sprofondo, previsto il peggior deficit dell’Eurozona ...Stati Uniti Under 20-Italia Under 20: dove vederla, canale tv, ...La Notte nel Cuore, anticipazioni ventiquattresima puntata (12 ...Bilancio 2026, Lisbona spinge su tagli fiscali e salari pubbliciRottura alla rete idrica in centro: Ferrara fa i conti con nuovi ...Formazioni ufficiali USA Italia U20: ci sono due giocatori ...DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 0-0: palo clamoroso di Mosconi! ...Casale Zola, i giudici mettono in discussione il doppio senso. Ora il ...Tamponano un 79enne e lo rapinano. Coppia di sinti arrestataL'Università di Padova rimane tra le "top 250" al mondo: il rankingArchivi di famiglia: tracce di vita tra le pagineL'area della Stazione Centrale sarà più controllata dalle forze ...Finti vaccini per avere il green pass, slitta l'udienza di un mese. ...Carezze proibite alla cugina che ospitava per le feste. A processo ...Come giocherà l’Italia con l’Estonia nelle qualificazioni ...Boom Hojlund: la cura Conte funziona anche in NazionaleMilan Femminile, Koivisto: “La gara con la Roma? Dobbiamo lavorare ...Fico: “La Campania non è all’anno zero”Morta in ospedale, legata e sedata perché dava fastidioLa Penna: «Mia moglie non vede le mie partite, è traumatizzata. Ho ...Foschi segreti 2/ La crioterapia di Conte e Cuperlo, l’apparizione di ...Addio a Michele Morello, il giudice che assolse Enzo TortoraRimane vedova per il Covid, ora le chiedono 200mila euro: la sua ...“Ma come ti permetti?”. Francesca Albanese, quelle parole che fanno ...Investita e uccisa in un istante, tragedia in Italia: proprio lui ...Si punta un coltello alla gola, terrore per l’ex Grande Fratello: ...Trump esulta e sogna di entrare nella storia: le mosse decisive per ...Massacrata a colpi di pistola davanti al nipote 12enne: Clelia uccisa ...“Non ce l’ha fatta”. Schianto spaventoso, tragedia in Italia: la ...Gaza, c’è l’intesa Israele-Hamas. Firmata la bozza dell’accordo, ...“Provoca la morte dei bambini a 7 anni”. Lo studio shock fa scattare ...StatisticAll 2025: a Treviso il Festival della Statistica racconta il ...Rapunzel - L'intreccio della torre, lo sviluppo del film live-action ...Un Posto al Sole, anticipazioni 10 ottobre: Mariella non sente ...Bradley afferma che l’Irlanda del Nord ha esperienza e qualità per ...A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’Ferrari, volano stracci in F1: lite ai boxFegato di maiale come ponte in Cina: paziente sopravvive 171 giorniUpamecano Inter, Romano spiega tutto: «È stata un’idea ad agosto!». ...Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? ...Diciottenne in manette: aveva fatto di un appartamento confiscato ...Muore dopo l'aggressione nella Rems, disposta l'autopsia. Si indaga ...Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 9 ottobre ...Tron: Ares, la Recensione – basterà il compitino stavolta?A Knight of the Seven Kingdoms: Svelato il Trailer del nuovo spin-off ...Scontri a Milano per Gaza, revocati i domiciliari ai due studenti ...LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: inizia ...LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 36-41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...LIVE Paris-Virtus Bologna 35-28, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...Turismo in Italia: 3,2 milioni di posti di lavoro entro la fine del ...Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra di Schifani: è ...Fiamme su uno yacht, messe in salvo 16 persone ad AgropoliManchester United, redenzione Maguire: si lavora al rinnovoIl tumultuoso antidoping dopo Inter-Barcellona: le spinte dei ...Trump aiuta l’Argentina a rischio default: gli Usa intervengono sul ...A Gaza sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il ...Almasri, il voto fa impazzire dem e Anm: "Nel Pd è caccia all'uomo""Non bevo più": viaggio nella nuova vita di Allen Iverson

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trump aiuta l’Argentina a rischio default: gli Usa intervengono sul mercato dei cambi

Trump aiuta l’Argentina a rischio default: gli Usa intervengono sul mercato dei cambi

Gli Stati Uniti sono intervenuti sul mercato dei cambi argentino, acquistando “direttamente pesos”.... ► ilfattoquotidiano.it

Mo: Salvini,

Mo: Salvini, 'altro che Schlein e Flotilla, pace grazie a Trump'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Con tutta la simpatia e l'affetto per Landini, Schlein, Fotilla, Savian... ► iltempo.it

Tron: Ares, la Recensione – basterà il compitino stavolta?

Tron: Ares, la Recensione – basterà il compitino stavolta?

Qual’è il rapporto tra l’iconicità di un prodotto audiovisivo e la sua qualità? Seppur breve, la st... ► nerdpool.it

Rapunzel L

Rapunzel L'intreccio della torre, lo sviluppo del film live action è ripreso, Scarlett Johansson nel cast?

Disney ha ricominciato il lavoro dietro le quinte necessario a iniziare la produzione della nuova ve... ► movieplayer.it

Giulia Shiff: "Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento"

Giulia Shiff: "Sapevo che era una battaglia contro i mulini a vento"

Nessun colpevole per il contrastato rito di fine corso avvenuto nell'aprile 2018 all'aeroporto Coman... ► tgcom24.mediaset.it

Elezioni in Toscana, Schlein abbraccia Giani: “Ripartiamo da qui per vincere anche le politiche”

Elezioni in Toscana, Schlein abbraccia Giani: “Ripartiamo da qui per vincere anche le politiche”

Elly Schlein alla chiusura della campagna elettorale con Eugenio Giani a Firenze. Schlein ha tenuto... ► firenzepost.it

Lautaro titolare in Argentina Venezuela? Scaloni pensa anche a Nico Paz: le ultime sulla formazione

Lautaro titolare in Argentina Venezuela? Scaloni pensa anche a Nico Paz: le ultime sulla formazione

di Redazione Inter News 24Lautaro titolare in Argentina Venezuela? Scaloni pensa anche a Nico Paz: l... ► internews24.com

Alberto Trentini telefona a casa, familiari: “Spiragli speranza”

Alberto Trentini telefona a casa, familiari: “Spiragli speranza”

Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto da quasi un anno in Venezuela, ha potuto chiamare a... ► lapresse.it

Massacrata a colpi di pistola davanti al nipote 12enne: Clelia uccisa dall’ex marito

Massacrata a colpi di pistola davanti al nipote 12enne: Clelia uccisa dall’ex marito

Era l’ora in cui le serrande dei negozi cominciano ad abbassarsi e il traffico del rientro rallenta... ► thesocialpost.it

Il tumultuoso antidoping dopo Inter Barcellona: le spinte dei catalani agli ispettori e Flick grida: “Non avete anima”

Il tumultuoso antidoping dopo Inter Barcellona: le spinte dei catalani agli ispettori e Flick grida: “Non avete anima”

Il tumultuoso antidoping dopo Inter-Barcellona: le spinte dei catalani agli ispettori e Flick grida... ► ilnapolista.it

Carezze proibite alla cugina che ospitava per le feste. A processo per violenza sessuale un 40enne

Carezze proibite alla cugina che ospitava per le feste. A processo per violenza sessuale un 40enne

ANCONA – Da una parte c'è lei, 16 anni all'epoca dei fatti, che accusa il cugino grande di aver al... ► anconatoday.it

DIRETTA Mondiali Under 20, Usa Italia 1 0: Seghetti evita il raddoppio in uscita LIVE

DIRETTA Mondiali Under 20, Usa Italia 1 0: Seghetti evita il raddoppio in uscita LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio El Teniente’ tra gli statunitensi di Mitrovic e gli... ► calciomercato.it

Come giocherà l’Italia con l’Estonia nelle qualificazioni Mondiali: Cambiaso e Spinazzola titolari

Come giocherà l’Italia con l’Estonia nelle qualificazioni Mondiali: Cambiaso e Spinazzola titolari

Le scelte del commissario tecnico Gattuso in vista della prossima partita dell'Italia: punterà semp... ► fanpage.it

L

L'Università di Padova rimane tra le "top 250" al mondo: il ranking

Pubblicati oggi, giovedì 9 ottobre, i risultati della 22esima edizione della Classifica delle Univ... ► padovaoggi.it

Ferrari, volano stracci in F1: lite ai box

Ferrari, volano stracci in F1: lite ai box

La stagione 2025 di F1 rappresenta un autentico inferno per la Ferrari, e le cose sembrano andare s... ► glieroidelcalcio.com

Almasri, il voto fa impazzire dem e Anm: "Nel Pd è caccia all

Almasri, il voto fa impazzire dem e Anm: "Nel Pd è caccia all'uomo"

Pacche sulle spalle e un 'baciamano' del ministro della Giustizia alla premier Giorgia Meloni. E' l... ► liberoquotidiano.it

LIVE Paris Virtus Bologna 35 28, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 11 0 dei parigini, bolognesi in difficoltà nel secondo quarto

LIVE Paris Virtus Bologna 35 28, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 11 0 dei parigini, bolognesi in difficoltà nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-30 Cavalier risponde subito per Paris. 41-30 Carsen Ed... ► oasport.it

Tamponano un 79enne e lo rapinano. Coppia di sinti arrestata

Tamponano un 79enne e lo rapinano. Coppia di sinti arrestata

E' ufficialmente iniziata la stagione delle rapine a rappresentanti orafi o comunque persone molto... ► padovaoggi.it

The Next Three Days: la spiegazione del finale del film

The Next Three Days: la spiegazione del finale del film

The Next Three Days: la spiegazione del finale del film Sebbene il thriller del 2010 sia passato in... ► cinefilos.it

Mauro Marin, il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre dell’ex: il vincitore del GF 10 a processo

Mauro Marin, il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre dell’ex: il vincitore del GF 10 a processo

Ancora guai giudiziari per Mauro Marin, l’ex volto del Grande Fratello 10 Non sembra avere fine ... ► notizieaudaci.it

Roccella guida all’Onu la battaglia contro la maternità surrogata: “L’obiettivo è il divieto universale”

Roccella guida all’Onu la battaglia contro la maternità surrogata: “L’obiettivo è il divieto universale”

Alla Missione Italiana all’ONU di New York, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opp... ► secoloditalia.it

Archivi di famiglia: tracce di vita tra le pagine

Archivi di famiglia: tracce di vita tra le pagine

Domenica 12 ottobre 2025 torna la “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della C... ► napolitoday.it

‘Chi si vuole suicidare, si suicida’: le durissime parole della madre di Emanuele Ragnedda

‘Chi si vuole suicidare, si suicida’: le durissime parole della madre di Emanuele Ragnedda

Nicolina Giagheddu: ‘Mio figlio avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità’ «Ha tentato il s... ► notizieaudaci.it

Droga e armi in un immobile confiscato, arrestato nel Napoletano

Droga e armi in un immobile confiscato, arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoDeteneva droga e armi all’interno di un immobile confiscato e occup... ► anteprima24.it

Rimane vedova per il Covid, ora le chiedono 200mila euro: la sua storia fa indignare l’Italia

Rimane vedova per il Covid, ora le chiedono 200mila euro: la sua storia fa indignare l’Italia

Una sentenza destinata a far discutere: una donna, vedova e madre di due figli minorenni, è stata c... ► thesocialpost.it

Alessandro Nesta: “Il Milan di Berlusconi ti pagava casa e bollette. Ma perché? Guadagnavamo tanto”

Alessandro Nesta: “Il Milan di Berlusconi ti pagava casa e bollette. Ma perché? Guadagnavamo tanto”

Alessandro Nesta prova a far capire cos'era il Milan di Silvio Berlusconi, i calciatori avevano tut... ► fanpage.it

Josep Martinez Inter, quale futuro per il portiere? Ausilio alla ricerca di nuovi profili ma… Il punto

Josep Martinez Inter, quale futuro per il portiere? Ausilio alla ricerca di nuovi profili ma… Il punto

di Redazione Inter News 24Josep Martinez Inter, quale futuro per il portiere? Ausilio alla ricerca d... ► internews24.com

Vera Gemma e Rosa Chemical, flirt in corso? Il gossip parte da Roma

Vera Gemma e Rosa Chemical, flirt in corso? Il gossip parte da Roma

Tra l'attrice e il cantautore nel cast di Ballando con le Stelle sarebbe scoppiata la passione, ma i... ► gazzetta.it

Boom Hojlund: la cura Conte funziona anche in Nazionale

Boom Hojlund: la cura Conte funziona anche in Nazionale

L’attaccante azzurro sta vivendo un magic moment: sin dal suo trasferimento all’ombra del Vesuvio, ... ► spazionapoli.it

L’anarchia della lumaca

L’anarchia della lumaca

Una cosa piccolissima: una lumaca sale su un semaforo – quanto ci avrà messo, un’intera giornata? –... ► ilgiorno.it

Verso Roma Inter, Pierluigi Pardo: “Squadra di Chivu con oscillazione di umore”

Verso Roma Inter, Pierluigi Pardo: “Squadra di Chivu con oscillazione di umore”

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali l’Inter di Cristian Chivu sarò attesa d... ► ilprimatonazionale.i

Affari Tuoi, Klemens perde tutto. Svelato il segreto sulle ultime vincite

Affari Tuoi, Klemens perde tutto. Svelato il segreto sulle ultime vincite

Dopo una serie di puntate particolarmente fortunate, ad Affari Tuoi si torna a perdere. A rimette... ► dilei.it

Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l

Platini e la rivelazione: “Prima di andare alla Juve avevo firmato con l'Inter”

"È vero, avevo firmato con l’ Inter due anni prima di andare alla Juventus , ma le frontiere sono ri... ► gazzettadelsud.it

Hamas: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli Usa, la guerra è finita»

Hamas: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni dagli Usa, la guerra è finita»

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni dai mediatori fratelli e dall’amministrazione statunitense, che ha... ► lettera43.it

A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’

A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’

Venerdì 10 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Marianna De Fusco del Santuario della Beata Maria V... ► ilblogdigio.it

Omicidio di Lettomanoppello, l

Omicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni

«L’omicidio di una donna che si è verificato nella giornata odierna a Lettomanoppello è una traged... ► ilpescara.it

Bilancio 2026, Lisbona spinge su tagli fiscali e salari pubblici

Bilancio 2026, Lisbona spinge su tagli fiscali e salari pubblici

Una manovra che promette respiro a famiglie e imprese prende forma in Portogallo. Il ministro delle... ► sbircialanotizia.it

LIVE Italia USA 0 1, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini provano a reagire

LIVE Italia USA 0 1, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: gli azzurrini provano a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35?- Troppo sul portiere il traversone di Mannini, nulla ... ► oasport.it

Pace a Gaza: cosa prevede l’accordo. Trump vuole il Nobel e annuncia: “Ostaggi liberi lunedì”

Pace a Gaza: cosa prevede l’accordo. Trump vuole il Nobel e annuncia: “Ostaggi liberi lunedì”

Si dice che nei corridoi accademici, a Stoccolma, dove si assegnano i Nobel ci sia grande fermento.... ► firenzepost.it

PlayStation 6: L’Intelligenza Artificiale mette fine ai Teraflop Secondo Sony

PlayStation 6: L’Intelligenza Artificiale mette fine ai Teraflop Secondo Sony

Mentre l’attuale generazione di console compie cinque anni, il futuro inizia a prendere forma. E, s... ► gamesandconsoles.net

Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra di Schifani: è scontro FdI e alleati

Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra di Schifani: è scontro FdI e alleati

In Sicilia è crisi politica nella maggioranza di centrodestra: da una parte Fratelli d’Italia, dall’... ► gazzettadelsud.it

Mo: Salvini,

Mo: Salvini, 'Albanese? Pericolosa, non rappresenta Italia, si dimetta dall'Onu'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Questa signora è pericolosa, vuole mettere in discussione un piano che ... ► iltempo.it

Marche, il nodo sanità

Marche, il nodo sanità

Tocchi la sanità nelle Marche e poi muori, politicamente parlando s’intende. Per informazioni citofo... ► ilrestodelcarlino.it

Ad Affari Tuoi Klemens non si fida del Dottore e perde tutto: neanche la Regione Fortunata salva la partita

Ad Affari Tuoi Klemens non si fida del Dottore e perde tutto: neanche la Regione Fortunata salva la partita

Nella puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Klemens dal Trentino Alto Adige. Dopo aver ri... ► fanpage.it

Ancona, raccolta fondi contro la chiusura della storica libreria

Ancona, raccolta fondi contro la chiusura della storica libreria

"Non chiudiamo, io quando non compro solo libri, vengo qui incontro persone". "La libreria è un pres... ► tgcom24.mediaset.it

Rottura alla rete idrica in centro: Ferrara fa i conti con nuovi allagamenti

Rottura alla rete idrica in centro: Ferrara fa i conti con nuovi allagamenti

Un’altra mattina di nervi tesi a Ferrara, dove una rottura idrica ha trasformato in un attimo la qu... ► sbircialanotizia.it

Gaza, Trump annuncia intesa preliminare Israele Hamas

Gaza, Trump annuncia intesa preliminare Israele Hamas

Donald Trump annuncia che Israele e Hamas hanno sottoscritto la prima fase di un piano di pace per ... ► sbircialanotizia.it

LIVE Olimpia Milano AS Monaco 36 41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ospiti avanti all’intervallo

LIVE Olimpia Milano AS Monaco 36 41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ospiti avanti all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PARIS-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45 FINIS... ► oasport.it

Fratelli d’Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade

Fratelli d’Italia vuole far tornare le pubblicità sessiste sulle strade

Fratelli d'Italia ha proposto di cancellare una parte del Codice della strada, inserita dal governo... ► fanpage.it

Elezioni, Giani: “Dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”. Schlein lo abbraccia: “Toscana, una Regione governata bene”

Elezioni, Giani: “Dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”. Schlein lo abbraccia: “Toscana, una Regione governata bene”

 Firenze, 9 ottobre 2025 – Si chiude al teatro Cartiere Carrara a Firenze la campagna elettorale di... ► lanazione.it

LIVE Paris Virtus Bologna 61 48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa provano un altro allungo nel terzo quarto

LIVE Paris Virtus Bologna 61 48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa provano un altro allungo nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-50 NIANG COL FALLO! 63-48 Hommes va fin in fondo. 61-4... ► oasport.it

“Speriamo non accada”: l’infortunio di Lobotka pesa tantissimo per il Napoli

“Speriamo non accada”: l’infortunio di Lobotka pesa tantissimo per il Napoli

Il brutto infortunio di Lobotka complica i piani in casa Napoli: secondo un noto giornalista, Anton... ► spazionapoli.it

Firmato l

Firmato l'accordo su Gaza. Trump: "Ostaggi liberi da lunedì". Tregua dopo l’ok del governo israeliano. L'Idf si prepara a ritiro

Donald Trump apre la riunione di governo alla Casa Bianca raggiante. Ha portato a casa nella notte l... ► gazzettadelsud.it

Bradley afferma che l’Irlanda del Nord ha esperienza e qualità per testare Slovacchia e Germania

Bradley afferma che l’Irlanda del Nord ha esperienza e qualità per testare Slovacchia e Germania

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il terzino destro del Liverpool Conor... ► justcalcio.com

Italia, come ci siamo ridotti! Sperare che Scaloni si dimentichi di Soulé è una mancanza di rispetto ai talenti nostrani. Il procuratore mette pressione, Gattuso resta in attesa. L’analisi completa

Italia, come ci siamo ridotti! Sperare che Scaloni si dimentichi di Soulé è una mancanza di rispetto ai talenti nostrani. Il procuratore mette pressione, Gattuso resta in attesa. L’analisi completa

di Fabio ZaccariaItalia, l’opzione di convocare l’ex bianconero Soulé in Nazionale non è ancora tram... ► juventusnews24.com

Toscana Rossa ad Arezzo, Bundu: "Serve una voce di sinistra nel consiglio regionale"

Toscana Rossa ad Arezzo, Bundu: "Serve una voce di sinistra nel consiglio regionale"

“Non è la prima volta che vengo qua ad Arezzo in questa circoscrizione, anche per la raccolta dell... ► arezzonotizie.it

Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla" | E firma la proclamazione sul Columbus Day

Trump: "Obama ha ricevuto il Nobel per la pace senza avere fatto nulla" | E firma la proclamazione sul Columbus Day

L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni per l'espl... ► tgcom24.mediaset.it

Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere”

Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere”

Reggio Emilia, 9 ottobre 2025 – Con una grossa mattonella ha sfondato la vetrata d’ingresso del neg... ► ilrestodelcarlino.it

DIRETTA Mondiali Under 20, Usa Italia 1 0: intervallo LIVE

DIRETTA Mondiali Under 20, Usa Italia 1 0: intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio El Teniente’ tra gli statunitensi di Mitrovic e gli... ► calciomercato.it

L

L'area della Stazione Centrale sarà più controllata dalle forze dell'ordine

Proseguirà anche nelle prossime settimane (e si concentreranno nell'area della stazione Centrale) ... ► milanotoday.it

Carrera celebra i 40 anni di Super Mario, l’idraulico più famoso del mondo

Carrera celebra i 40 anni di Super Mario, l’idraulico più famoso del mondo

Super Mario compie 40 anni! Correndo, saltando, e passando attraverso tubi, in quattro decenni è st... ► game-experience.it

Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina: ecco cosa sta succedendo col Genoa

Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Questo dettaglio lo avvicina: ecco cosa sta succedendo col Genoa

di Redazione JuventusNews24Ottolini Juve, sarà lui il nuovo direttore sportivo dei bianconeri? Tutti... ► juventusnews24.com