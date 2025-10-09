Siamo determinati l’avvertimento per il Napoli di Conte non lascia dubbi

Spazionapoli.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli  azzurri,  in qualità di Campioni d’Italia in carica e di capolista dell’attuale stagione, sono una squadra contro cui dare il massimo. L’avvio di stagione del Napoli è stato piuttosto convincente, ma non perfetto: 15 punti, frutto di 5 vittorie e una sconfitta (contro il Milan di Allegri) e 3 punti nel girone unico di  UCL  (sconfitta contro il Manchester City e vittoria contro lo Sporting Lisbona). In  Serie A, i ragazzi di Conte sono primi a pari punti con la Roma di Gasperini, sebbene ogni gara disputata abbia riscontrato varie difficoltà. Massima determinazione di Cairo: il messaggio verso Torino-Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

siamo determinati l8217avvertimento per il napoli di conte non lascia dubbi

© Spazionapoli.it - “Siamo determinati”, l’avvertimento per il Napoli di Conte non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: siamo - determinati

Lecce-Milan, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati”

Angelo Vassallo, “15 anni dopo il suo assassinio siamo più determinati che mai”

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca: "Intesa immediata, io e Barbara D'Urso siamo determinati a vincere"

Napoli, Beukema: "Non siamo delusi, dato tutto con un avversario molto forte" - Sam Beukema, difensore del Napoli, analizza così la sconfitta con il Manchester City: “Dopo l’espulsione di De Bruyne abbiamo ... Scrive tuttomercatoweb.com

Napoli, Politano suona la carica: "Siamo i più forti ma dobbiamo dimostrarlo, anche in Champions" - I Campioni d'Italia hanno già abbracciato parecchi nuovi acquisti di grande peso, da De Bruyne a Noa Lang passando per Lucca, ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Determinati L8217avvertimento Napoli