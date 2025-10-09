Si va avanti a colpi di varianti senza nuovo Puc
"Ci domandiamo se i cittadini sarzanesi siano consapevoli che un anno dietro l’altro sta sparendo una quota notevole di terreni agricoli, che ogni quartiere veda diminuire le aree verdi e che in nome di una sedicente pubblica utilità si proceda a colpi di varianti e aggiornamenti del Puc, scaduto da anni e non ancora rinnovato, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione e gli accordi con i professionisti milanesi risalenti al 2019". L’associazione civico culturale ‘ Sarzana si può ’ solleva dubbi sul nuovo insediamento artigianale che dovrebbe sorgere tra via Aurelia via Tavolara, nel quartiere di San Lazzaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
