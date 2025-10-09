Si va avanti a colpi di varianti senza nuovo Puc

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci domandiamo se i cittadini sarzanesi siano consapevoli che un anno dietro l’altro sta sparendo una quota notevole di terreni agricoli, che ogni quartiere veda diminuire le aree verdi e che in nome di una sedicente pubblica utilità si proceda a colpi di varianti e aggiornamenti del Puc, scaduto da anni e non ancora rinnovato, nonostante le promesse fatte dall’amministrazione e gli accordi con i professionisti milanesi risalenti al 2019". L’associazione civico culturale ‘ Sarzana si può ’ solleva dubbi sul nuovo insediamento artigianale che dovrebbe sorgere tra via Aurelia via Tavolara, nel quartiere di San Lazzaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

si va avanti a colpi di varianti senza nuovo puc

© Lanazione.it - "Si va avanti a colpi di varianti senza nuovo Puc"

In questa notizia si parla di: avanti - colpi

Calciomercato Juve: le priorità di Comolli da adesso in avanti. Quali saranno i prossimi colpi bianconeri da regalare a Tudor fino alla fine dell’estate

avanti colpi varianti senza"Si va avanti a colpi di varianti senza nuovo Puc" - "Ci domandiamo se i cittadini sarzanesi siano consapevoli che un anno dietro l’altro sta sparendo una quota notevole ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avanti Colpi Varianti Senza