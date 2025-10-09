Si uccide durante lo sfratto e lascia un biglietto | Scusate non ce la faccio più
Letterio Buonomo aveva 71 anni, il proprietario dell’appartamento di Sesto San Giovanni e l’ufficiale giudiziario avevano appena bussato alla sua porta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
“L’emergenza abitativa uccide, Salvini subito in aula”: Salis, Avs e le associazioni dopo il suicidio del 71enne a Sesto - Ilaria Salis e Grimaldi (Avs) chiedono interventi urgenti dopo il suicidio del 71enne a Sesto San Giovanni durante uno sfratto ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Milano, uomo di 71 anni si getta dal balcone al sesto piano e muore durante le operazioni di sfratto - A Sesto San Giovanni un uomo di 71 anni, Letterio Bonomo, si è buttato dal balcone della sua abitazione al sesto piano mercoledì mattina, morendo sul colpo, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario incar ... Come scrive msn.com