Si schianta con il camper contro un'auto morto un 37enne | indagato un 55enne per omicidio stradale

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 55enne è indagato per l'omicidio stradale di Maik Lovacovic del 5 settembre. L'uomo si trovava alla guida del camper che si è schiantato frontalmente con l'auto del 37enne, deceduto all'impatto, a Sannazzaro (Pavia). 🔗 Leggi su Fanpage.it

