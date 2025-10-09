Si schianta con il camper contro un'auto morto un 37enne | indagato un 55enne per omicidio stradale
Un 55enne è indagato per l'omicidio stradale di Maik Lovacovic del 5 settembre. L'uomo si trovava alla guida del camper che si è schiantato frontalmente con l'auto del 37enne, deceduto all'impatto, a Sannazzaro (Pavia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pavia, invade la corsia e si schianta contro un camper: morto un 37enne, gravissimi i due feriti coinvolti - Il frontale, ad alta velocità, è avvenuto sul rettilineo: sembra essere un'invasione di corsia la causa del tremendo schianto avvenuto poco prima delle 13 sulla provinciale 193 bis, che collega ... Secondo milano.corriere.it