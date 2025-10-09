Si rompe il collo in partita | il calciatore togolese Asamoah rischia la paralisi
Dramma in campo durante una partita del campionato cinese di seconda divisione: il centrocampista togolese Samuel Asamoah ha riportato una gravissima frattura al collo dopo un impatto violentissimo con un cartellone pubblicitario ai bordi del terreno di gioco. L’incidente. L’episodio è avvenuto nel corso di una normale azione di gioco, quando Asamoah ha perso l’equilibrio dopo un contrasto con un avversario ed è finito contro un pannello a bordo campo. L’urto, particolarmente violento, ha provocato lesioni alle vertebre cervicali e ai nervi spinali, costringendo lo staff medico a intervenire immediatamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
