Si rompe il collo durante la partita Samuel Asamoah rischia la paralisi

Il giocatore del Togo ha sbattuto violentemente dopo un contrasto di gioco contro un cartellone pubblicitario a bordo campo ed è stato operato. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Si rompe il collo durante la partita, Samuel Asamoah rischia la paralisi

In questa notizia si parla di: rompe - collo

Si rompe il collo in partita: il calciatore togolese Asamoah rischia la paralisi

Sbatte contro i cartelloni pubblicitari e si rompe il collo: il calciatore Samuel Asamoah rischia la paralisi

Tragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo - X Vai su X

Chi ha detto che lo smoking deve essere solo nero? Elia rompe le regole con uno smoking bianco firmato @cautiericerimonia! Un modello raffinato, con collo sciallato in raso bianco, bottoni rivestiti in raso coordinato e tasca a filo che ne esalta le linee pulite - facebook.com Vai su Facebook

Si rompe il collo in partita, Asamoah rischia la paralisi - Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante una partita di seconda divisione ... Lo riporta ansa.it

Asamoah si rompe il collo in partita, infortunio shock: "È a rischio paralisi". Cosa è successo - Il centrocampista togolese Samuel Asamoah ha subito un gravissimo infortunio durante una partita del campionato di seconda divisione cinese. Da tuttosport.com