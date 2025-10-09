Si rompe il collo durante la partita Samuel Asamoah rischia la paralisi

Golssip.it | 9 ott 2025

Il giocatore del Togo ha sbattuto violentemente dopo un contrasto di gioco contro un cartellone pubblicitario a bordo campo ed è stato operato. 🔗 Leggi su Golssip.it

