Si ritira? Amici 25 crollo emotivo dopo l’esibizione | l’allievo più atteso in lacrime

È stata una delle esibizioni più intense della seconda registrazione di Amici di Maria De Filippi, quella che ha lasciato il pubblico in un silenzio carico di emozione. Sul palco, un giovane ballerino si è esibito sulle note di “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi, ma dietro la forza dei movimenti si nascondeva un’anima fragile. Al termine della performance, quando la giudice Oriella Dorella gli ha chiesto cosa avesse sentito durante la coreografia, lui non è riuscito a trattenere le lacrime. Con voce spezzata ha spiegato soltanto di “non voler parlare di sé”, quasi a voler difendere un dolore ancora troppo fresco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it