Si può dare di più

In un periodo dell’anno in cui Raw non sta attraversando una fase particolarmente interessante (leggasi “episodi divertenti come guardare la vernice che si secca su un muro”), ritengo che la divisione femminile abbia un potenziale che non ancora espresso al meglio. Basta dare un’occhiata alle atlete presenti nello show rosso. Sono ben dieci le wrestler che in carriera sono state campionesse mondiali. A parte l’attuale Stephanie Vaquer, in rigoroso ordine alfabetico abbiamo Asuka, Becky, Bayley, Iyo, Liv, Naomi, Natalya, Nikki e Rhea. Lo so, l’elenco è corretto ma dobbiamo evidenziare che Liv e Naomi siano fuori gioco per motivi diversi (infortunio e gravidanza), che Natalya sia da tempo una midcarder, che Nikki è quello che è e non sono sicuro per quanto ancora sarà disponibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

