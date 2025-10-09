Si punta un coltello alla gola terrore per l’ex Grande Fratello | scena agghiacciante

Da vincitore del Grande Fratello 10 a protagonista di una lunga e tormentata vicenda giudiziaria. Mauro Marin, 45 anni, originario della provincia di Treviso, torna a far parlare di sé per motivi giudiziari: è stato rinviato a giudizio con l’accusa di minacce nei confronti del padre della sua ex compagna, Jessica Bellei, residente a Sulmona. L’episodio incriminato risale a una videochiamata settimanale con il figlio, un diritto che Marin può esercitare una volta a settimana. Durante quella conversazione, secondo quanto denunciato, l’ex gieffino si sarebbe puntato un coltello alla gola e all’addome, proferendo frasi minacciose nei confronti dell’ex suocero, come: «Non passare il Po, sei fuori regione» e «Vieni su a trovarmi col bambino». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

