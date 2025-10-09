Si punta un coltello alla gola terrore per l’ex Grande Fratello | scena agghiacciante
Da vincitore del Grande Fratello 10 a protagonista di una lunga e tormentata vicenda giudiziaria. Mauro Marin, 45 anni, originario della provincia di Treviso, torna a far parlare di sé per motivi giudiziari: è stato rinviato a giudizio con l’accusa di minacce nei confronti del padre della sua ex compagna, Jessica Bellei, residente a Sulmona. L’episodio incriminato risale a una videochiamata settimanale con il figlio, un diritto che Marin può esercitare una volta a settimana. Durante quella conversazione, secondo quanto denunciato, l’ex gieffino si sarebbe puntato un coltello alla gola e all’addome, proferendo frasi minacciose nei confronti dell’ex suocero, come: «Non passare il Po, sei fuori regione» e «Vieni su a trovarmi col bambino». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: punta - coltello
Molestie e minacce in pizzeria: importuna una delle dipendenti e punta il coltello contro il titolare
Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari
Furiosa lite tra una coppia, lei gli punta alla nuca un coltello
Paura a Rovereto, un uomo punta un coltello agli studenti del Veronesi: “Fate troppo chiasso” - facebook.com Vai su Facebook
Choc in Comune a Castelfidardo: coltello alla gola, minaccia di uccidersi, disarmato davanti alle assistenti sociali - CASTELFIDARDO Tragedia sfiorata negli uffici comunali di Castelfidardo, dove un uomo di 45 anni si è puntato un coltello alla gola minacciando di togliersi la vita. Come scrive corriereadriatico.it