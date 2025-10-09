Si presenta sotto casa dell' ex moglie e la minaccia di morte | 34enne lascia i domiciliari dopo condanna ' mini'

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna a due anni e revoca degli arresti domiciliari. Questa la decisione del gup Dello Stritto, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di E.F., 34enne di Caserta.L’uomo, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, era finito nei guai ad aprile quando, violando le prescrizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

