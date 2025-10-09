Si presenta sotto casa dell' ex moglie e la minaccia di morte | 34enne lascia i domiciliari dopo condanna ' mini'
Condanna a due anni e revoca degli arresti domiciliari. Questa la decisione del gup Dello Stritto, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di E.F., 34enne di Caserta.L’uomo, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, era finito nei guai ad aprile quando, violando le prescrizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: presenta - sotto
Catania, si presenta sotto casa della ex chiedendo 20 euro per la droga: la reazione folle dopo il no ricevuto
Mps oggi presenta la semestrale. Sotto i riflettori l’Ops su Mediobanca
Viola il divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell'ex moglie: arrestato
Questo gatto da un po’ di tempo si presenta alla colonia sulla pista ciclabile sotto al cimitero. Vorremmo sapere se ha dei proprietari. Aiutateci a condividere per favore. Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Va sotto casa dell’ex nonostante il divieto: arrestato - D’ora in avanti dovrà indossare anche il braccialetto elettronico ... Riporta msn.com
Ancona, perseguita l’ex con messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa: ammonito dal questore per stalking - Un quarantenne ammonito dal Questore di Ancona per stalking: messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa dell’ex compagna. Secondo virgilio.it