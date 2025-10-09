Si masturba sull'autobus davanti a delle bambine | denunciato un uomo di 62 anni

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trovava su un autobus a Roma quando ha iniziato a masturbarsi davanti ad alcune bambine: a far scattare l'allarme una studentessa che si trovava a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

