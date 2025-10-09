Milano – Una lettera d’addio: “Non ce la faccio più”. Poi il gesto estrem o nel giorno dello sfratto. L’ufficiale giudiziario non ha fatto nemmeno in tempo a entrare che l’uomo, di 71 anni, si è lanciato dal sesto piano morendo sul colpo, ieri alle 9. Era originario di Messina e viveva a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, in una casa privata di via Puricelli Guerra da un paio d’anni. Secondo indiscrezioni l’uomo aveva accumulato una serie di arretrati sul canone d’affitto arrivando a oltre 10mila euro di debito. Un peso che evidentemente era diventato insostenibile per il 71enne, ex custode in pensione, che aveva lavorato in un complesso di uffici sempre a Sesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si lancia dal sesto piano il giorno dello sfratto. Aveva chiesto una casa popolare, il sindaco: "Negli uffici non si era più visto"