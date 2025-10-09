Si è tutto vero | K-Way lancia la prima pet collection e l’impermeabile per gli amici pelosi
Un must-have generazionale: K-Way non è solo un brand, ma un simbolo. L’iconico impermeabile senza tempo si è evoluto nel tempo in una vera e propria label, Le Vrai. E ora il brand, che da sessant’anni garantisce prestazioni elevate con stile, lancia una collezione completa. E si occupa di vestire tutta la famiglia, anche quella a quattro zampe. K-Way lancia gli impermeabili (anche) per cani. La protagonista di questa nuova collezione è l’iconica giacca Le Vrai 4.0, il simbolo del brand. Questo capo ha vestito intere generazioni grazie al design senza tempo ed essenziale, adatto a tantissime situazioni diverse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tutto - vero
Il mini drone pieghevole che porti ovunque e registra tutto: al 37% di sconto è un vero gioiellino
Italia. Viene dichiarato morto, dopo mezz’ora succede l’impossibile. Tutto vero!
Leoni Inter, tutto fermo: il Parma non cede sul prezzo, strategia o vero stop? Ecco cosa filtra sul centrale ex Sampdoria
Fjona Cakalli. . #iPhone17air: è tutto vero. Insegue la tendenza del momento… quella del formato slim. Devo ancora capire a chi si rivolge. Ma eccolo qui, visto in anteprima a Cupertino - facebook.com Vai su Facebook
Sembra solo un sogno, eppure è tutto vero Arena di Verona, che magia infinita ieri sera! Grazie di cuore agli straordinari ospiti che hanno condiviso il palco con me. Un grazie speciale a chi ha reso possibile tutto questo dietro le quinte… - X Vai su X