Si è tutto vero | K-Way lancia la prima pet collection e l’impermeabile per gli amici pelosi

Un must-have generazionale: K-Way non è solo un brand, ma un simbolo. L’iconico impermeabile senza tempo si è evoluto nel tempo in una vera e propria label, Le Vrai. E ora il brand, che da sessant’anni garantisce prestazioni elevate con stile, lancia una collezione completa. E si occupa di vestire tutta la famiglia, anche quella a quattro zampe. K-Way lancia gli impermeabili (anche) per cani. La protagonista di questa nuova collezione è l’iconica giacca Le Vrai 4.0, il simbolo del brand. Questo capo ha vestito intere generazioni grazie al design senza tempo ed essenziale, adatto a tantissime situazioni diverse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

