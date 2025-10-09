Finita una stagione culturale se ne apre un’altra. Infatti quando le scuole riaprono le aule si abbassa il sipario del cartellone ‘ Accade d’Estate a San Gimignano ’ e si rialza quello di ‘ Accade d’Inverno ’. Un classico fra spettacoli, musica, lirica, teatro, danza ecc ecc della passata Estate. Tanti, forse troppi, nel nuovo ‘cartellone’ ma con l’indice di gradimento che vede al primo posto dal palco naturale della Rocca il terzo ‘ Festival del Sangin ’ in settembre. Un successo nel successo al ‘Gin’ che ha visto partecipare 30 produttori e 70 etichette d’Italia. Indovinata idea promossa e organizzata dal gruppo dei giovani dell’Associazione della ‘ Controcultura ’ (foto) alla maiuscola del ‘SanGin’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si è alzato il sipario sul cartellone culturale ‘Accade d’inverno’