Short Track si alza il sipario sul World Tour 2025 A Montreal sarà un’Italia ambiziosa
Con lo sguardo rivolto ovviamente al grande appuntamento olimpico, si alza il sipario quest’oggi a Montreal per il World Tour 2025 di short track. A differenza della passata stagione, in questa saranno solo quattro le tappe proprio per la presenza delle Olimpiadi nel mese di febbraio. Ci saranno due appuntamenti consecutivi in Canada a Montreal e poi successivamente in Europa (a Danzica e Dordrecht nella seconda metà di novembre). Questa edizione del World Tour sarà fondamentale anche in chiave qualificazione olimpica. L’Italia, essendo paese ospitante, ha il grandissimo vantaggio di sentirsi al sicuro. 🔗 Leggi su Oasport.it
