Short track ottimo avvio dell’Italia nella prima giornata a Montreal
Si è alzato il sipario sul World Tour 2025 di short track e a Montreal è stata una prima giornata decisamente positiva per i colori azzurri. La squadra italiana ha sfiorato quasi l’en plein di qualificazioni sia nelle gare individuali sia con le due staffette (femminile e mista) sul ghiaccio quest’oggi. Ottimo avvio subito con i 1000 metri femminili, che ha visto l’accesso ai quarti di finale di Elisa Confortola, Arianna Fontana e Gloria Ioriatti. Confortola ha vinto anche la sua batteria davanti all’olandese Michelle Velzeboer, mentre Fontana e Ioriatti hanno concluso in seconda posizione rispettivamente dietro alla belga Hanne Desmet e alla sudcoreana Dohee Noh. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
GLADIATORI AZZURRI A Montréal è partita la seconda edizione del World Tour di short track! ? In Canada sono in pieno svolgimento le prime qualificazioni! La nostra squadra ha messo la tuta da gara ed è pronta a dare tutto! Dajeeeeee #ItaliaTea - facebook.com Vai su Facebook
GLADIATORI AZZURRI A Montréal è partita la seconda edizione del World Tour di short track! ? In Canada sono in pieno svolgimento le prime qualificazioni! La nostra squadra ha messo la tuta da gara ed è pronta a dare tutto! Dajeeeeee #ItaliaTea - X Vai su X
Short track, Elisa Confortola cerca la svolta definitiva nella stagione olimpica. Dipende solo da lei - track fa maggiore affidamento per il “Dopo Milano Cortina 2026”. Secondo oasport.it