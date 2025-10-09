Short track ottimo avvio dell’Italia nella prima giornata a Montreal

Si è alzato il sipario sul World Tour 2025 di short track e a Montreal è stata una prima giornata decisamente positiva per i colori azzurri. La squadra italiana ha sfiorato quasi l’en plein di qualificazioni sia nelle gare individuali sia con le due staffette (femminile e mista) sul ghiaccio quest’oggi. Ottimo avvio subito con i 1000 metri femminili, che ha visto l’accesso ai quarti di finale di Elisa Confortola, Arianna Fontana e Gloria Ioriatti. Confortola ha vinto anche la sua batteria davanti all’olandese Michelle Velzeboer, mentre Fontana e Ioriatti hanno concluso in seconda posizione rispettivamente dietro alla belga Hanne Desmet e alla sudcoreana Dohee Noh. 🔗 Leggi su Oasport.it

