Il World Tour di Short Track, che comincerà nel fine settimana a Montreal, definirà i contingenti a disposizione di ogni Paese ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le quattro tappe programmate fra il Quebec (doppio appuntamento in questo mese di ottobre) e l’Europa (Danzica e Dordrecht nella seconda metà di novembre) definiranno il numero di uomini e donne iscrivibili all’appuntamento a Cinque cerchi. L’ Italia ha il privilegio di essere la nazione ospitante, dunque ha già garantito un posto in ogni gara individuale (500 metri, 1.000 metri e 1.500 metri in ambedue i sessi) e soprattutto ha la sicurezza di potersi schierare in ogni staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, come funzionano le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il regolamento per le staffette