Short track come funzionano le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | il regolamento per le staffette
Il World Tour di Short Track, che comincerà nel fine settimana a Montreal, definirà i contingenti a disposizione di ogni Paese ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le quattro tappe programmate fra il Quebec (doppio appuntamento in questo mese di ottobre) e l’Europa (Danzica e Dordrecht nella seconda metà di novembre) definiranno il numero di uomini e donne iscrivibili all’appuntamento a Cinque cerchi. L’ Italia ha il privilegio di essere la nazione ospitante, dunque ha già garantito un posto in ogni gara individuale (500 metri, 1.000 metri e 1.500 metri in ambedue i sessi) e soprattutto ha la sicurezza di potersi schierare in ogni staffetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
Tutto pronto a Montréal. In Canada parte la prima tappa stagionale del World Tour di short track. Da oggi fino al 12 ottobre, dodici gli azzurri in gara! ? Nomi e programma qui https://bit.ly/46GsK9G @fisg_it - X Vai su X
Torna l'appuntamento con lo Short Track al Palaghiaccio di Bormio! Questo fine settimana prende il via la Coppa Italia con la prima tappa. ? 11 e 12 ottobre 2025 Categorie Senior, Junior A, B ,C e D Info, programma e risultati consultabili sull'a - facebook.com Vai su Facebook
Short Track: comincia il World Tour, 9-12 ottobre la prima tappa a Montréal - Si apre in Canada la seconda edizione dell’ISU World Tour, il circuito internazionale promosso dalla International Skating Union - Si legge su vicenzareport.it
Short track, comincia la stagione olimpica: da quest'oggi 12 azzurri impegnati nell'arena di Montréal - Prima tappa dell'ISU World Tour, il massimo circuito internazionale, con Sighel e Fontana a guidare la nazionale di coach Gouadec: 'Preparazione ottimale, già ... Secondo neveitalia.it