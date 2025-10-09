Sharapova ora è una campionessa d’impresa | Lavorava al futuro negli affari mentre vinceva

Maria Sharapova, 38 anni, ha avuto successo di nuovo. Prima il tennis, poi l’impresa. Investe. Brava, bravissima, dicono di lei. “Sono riuscita a destreggiarmi molto bene tra questi due mondi”, dice a L’Equipe. “Non ho mai dimenticato perché ho avuto queste opportunità. La risposta è stata che ho vinto”. Dice che non gioca quasi più: “Purtroppo non ho tempo. Ma forse è una scusa, a dire il vero. Investo in aziende. Passo molto tempo a fare telefonate e ricerche. Incontro i fondatori, mi immergo nella loro attività per capirla. È una crescita a lungo termine? Sarò un socio silenzioso o un consulente? Tutto questo richiede settimane, mesi di verifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

