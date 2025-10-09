Sfruttamento della prostituzione e sottrazione di minore | arrestata latitante

Perugia, 9 ottobre 2025 - Dopo un anno di latitanza, è stata arrestata a Bucarest una cittadina rumena di 34 anni, destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. "La donna - si legge nella nota della Procura a firma del procuratore generale Sergio Sottani - era ricercata per gravi reati legati allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi tra il 2013 e il 2014 nel territorio perugino. Secondo le indagini, la ricercata operava in associazione con altri soggetti, reclutando giovani ragazze all’estero e destinandole alla prostituzione stradale una volta giunte in Italia". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfruttamento della prostituzione e sottrazione di minore: arrestata latitante

