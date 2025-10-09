Sfrattate due donne al Quarticciolo | una è disabile costretta al letto l'altra ha figli minori

Due donne, una disabile e una madre con figli minori, sono state sgomberate dalle case popolari del Quarticciolo a Roma. Le operazioni, eseguite da polizia locale, Ater e 118, hanno suscitato proteste del collettivo Quarticciolo Ribelle, che denuncia l’abbandono istituzionale del quartiere inserito nel Decreto Caivano bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sfrattate - donne

Sfrattate due donne al Quarticciolo: una è disabile costretta al letto, l’altra ha figli minori - Due donne, una disabile e una madre con figli minori, sono state sgomberate dalle case popolari del Quarticciolo a Roma ... fanpage.it scrive