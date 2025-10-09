Sfogo di Bugetti | No alla macchina del fango

Prato, 9 ottobre 2025 – Si difenderà "come sempre nei luoghi deputati a farlo, cioè le sedi istituzionali e giudiziarie", scrive l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti in una lettera al giornale, "e non in ambiti dove si rischia di vedere, come testimoniano le recenti notizie sui quotidiani locali, strumentalizzati i media e le persone per la propria convenienza politica; dove nell’abbaglio del vantaggio politico si sacrifica principi e diritti anche costituzionalmente garantiti, come la presunzione d’innocenza; dove si cercano capri espiatori da utilizzare per i propri fini". Il riferimento è all’esito dell’ indagine interna della Regione Toscana, che nell’ambito di un’istruttoria preliminare per valutare un’azione disciplinare nei confronti di tre dipendenti dell’Ente, ha ricostruito le "modalità irrituali" con cui la scheda anagrafica dell’allora consigliera regionale del Pd venne aggiornata dopo la richiesta di accesso agli atti dell’esponente di Fratelli d’Italia Francesco Torselli formalizzata il 6 giugno del 2024: senza passare dal protocollo, si legge negli atti del segretario Savio Picone, venne aggiunta una pagina che certificava il rapporto di lavoro con la "Brokertechno", azienda della galassia dell’imprenditore Matteini Bresci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfogo di Bugetti: "No alla macchina del fango"

In questa notizia si parla di: sfogo - bugetti

