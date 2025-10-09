Sfiducia Von der Leyen Parlamento Ue boccia le due censure | respinta mozione della Sinistra con 383 voti quella dei Patrioti con 378 contrari

Le due mozioni di sfiducia presentate dalla Sinistra Ue e dal gruppo dei Patrioti per l'Europa si è rivelata un flop, come previsto dal Giornale d'Italia. Von der Leyen tira dritto indisturbata: "La Commissione continuerà a lavorare a sfide dell'Europa" Un flop preannunciato. La Presidente de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sfiducia Von der Leyen, Parlamento Ue boccia le due censure: respinta mozione della Sinistra con 383 voti, quella dei Patrioti con 378 contrari

