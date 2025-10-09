Settore costruzioni ammanchi per 2,5 miliardi Curti Pd | A rischio cantieri e lavoro | il governo assicuri le risorse mancanti

Anconatoday.it | 9 ott 2025

Il grido d’allarme arriva dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), che in questi giorni ha segnalato un ammanco di 2,5 miliardi di euro, per le compensazioni dovute alle imprese a seguito del caro materiali, rappresentando di fatto una criticità che impatta sulla realizzazione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

