Settimana nazionale della dislessia il Burlo Garofolo in prima linea

9 ott 2025

In occasione della Settimana nazionale della dislessia, dal 6 al 12 ottobre), l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo ha acceso i riflettori, per informare e sensibilizzare la popolazione su questo disturbo, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce.“Bambini e bambine dislessici possono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

