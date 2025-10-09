Settimana nazionale della dislessia il Burlo Garofolo in prima linea

In occasione della Settimana nazionale della dislessia, dal 6 al 12 ottobre), l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo ha acceso i riflettori, per informare e sensibilizzare la popolazione su questo disturbo, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce.“Bambini e bambine dislessici possono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it