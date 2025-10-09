Settembre 2025 il terzo più caldo della storia
(Adnkronos) – Settembre 2025 è stato il terzo settembre più caldo a livello globale, con una temperatura media di 16,11 °C, 0,66 °C in più rispetto alla media di settembre del periodo 1991-2020. Il mese scorso ha registrato 0,27 °C in meno rispetto al settembre più caldo, quello del 2023, ed è stato solo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
