Seth Rogen bandito dalla conduzione degli Emmy per essere andato fuori copione | Non sono più stato invitato

La star ha raccontato di essere stata allontanata dalla presentazione dello show dedicato ai premi televisivi per non aver seguito le direttive. Seth Rogen è stato ospite dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live! e ha ammesso di essersi fatto alcuni nemici all'interno della Television Academy, associazione che si occupa dell'organizzazione degli Emmy Award. Rogen è convinto di essere finito nella black list di Television Academy per il ruolo di presentatore dell'evento dopo essere andato fuori copione durante la consegna di un premio nel 2021. Seth Rogen è stato bandito dalla conduzione degli Emmy? "Ho proprio questa teoria" ha spiegato Rogen "Ho presentato lì, credo, quattro anni fa ormai, e da allora non sono più stato invitato".

