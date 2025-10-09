Servizio Civile Ambientale 2 posti in Legambiente Lazio | requisiti e scadenze
Roma, 9 ottobre 2025 – Scade il prossimo 15 ottobre alle 14 il bando straordinario per il Servizio Civile Ambientale: tra i tanti progetti a disposizione, 2 posti sono disponibili per svolgere 1 anno di attività ambientalista in Legambiente Lazio, a Roma nella sede di Via Firenze 43. I requisiti. Possono fare il Servizio Civile: ragazze e ragazzi tra 18 e 28 anni non superati, di cittadinanza italiana, della UE o con permesso di soggiorno, senza condanne, non appartenenti a corpi militari o forze di polizia e che non abbiano già fatto (o interrotto) il servizio civile. I vincitori del bando saranno impegnati 12 mesi, 25 ore a settimana e con un rimborso di 519,47 € al mese e avranno poi diritto a una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
