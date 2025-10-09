Servizi sociali condivisi dai Comuni dell' agro aversano nasce l' azienda consortile con Aversa capofila
Passo storico per la governance dei servizi sociali nel territorio dell’agro aversano. È ufficialmente nata la nuova Azienda Consortile dell’Ambito Territoriale C06, che riunisce i Comuni di Aversa, Orta di Atella, Succivo, Carinaro, Sant’Arpino, Gricignano di Aversa, Casaluce, Teverola e Cesa.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: servizi - sociali
La casa dei Servizi sociali. Al via il secondo lotto da oltre un milione
Spazi polifunzionali, associazioni e servizi sociali: il nuovo progetto ad Aurora
Un delitto che sconvolge. Il Comune in campo: "Pronti i Servizi sociali"
L’Ambito dei servizi sociali dei comuni del Torre si è distinto per la capacità di costruire reti pubblico-private, sviluppando forme di co-progettazione in grado di rispondere ai bisogni del territorio in modo concreto e inclusivo. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
I servizi sociali territoriali hanno in carico oltre 30mila nuclei familiari in difficoltà. Per richiedere un colloquio di segretariato sociale per la valutazione del bisogno e delle potenziali risposte basta telefonare al contact center del Comune di Milano allo 02.02. - X Vai su X
Meno soldi per i servizi sociali al Sud, al Nord 607 euro pro capite - La spesa dei Comuni italiani per i servizi sociali ha raggiunto i 10,9 miliardi di euro, ma i dati evidenziano un marcato gap territoriale ... Lo riporta quifinanza.it
"Unione, risparmi ai danni dei servizi sociali" - Tagli imposti dal governo, ci saranno meno assunzioni tra psicologi ed educatori" ... Riporta msn.com