Servizi sociali condivisi dai Comuni dell' agro aversano nasce l' azienda consortile con Aversa capofila

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passo storico per la governance dei servizi sociali nel territorio dell’agro aversano. È ufficialmente nata la nuova Azienda Consortile dell’Ambito Territoriale C06, che riunisce i Comuni di Aversa, Orta di Atella, Succivo, Carinaro, Sant’Arpino, Gricignano di Aversa, Casaluce, Teverola e Cesa.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servizi - sociali

La casa dei Servizi sociali. Al via il secondo lotto da oltre un milione

Spazi polifunzionali, associazioni e servizi sociali: il nuovo progetto ad Aurora

Un delitto che sconvolge. Il Comune in campo: "Pronti i Servizi sociali"

servizi sociali condivisi comuniMeno soldi per i servizi sociali al Sud, al Nord 607 euro pro capite - La spesa dei Comuni italiani per i servizi sociali ha raggiunto i 10,9 miliardi di euro, ma i dati evidenziano un marcato gap territoriale ... Lo riporta quifinanza.it

servizi sociali condivisi comuni"Unione, risparmi ai danni dei servizi sociali" - Tagli imposti dal governo, ci saranno meno assunzioni tra psicologi ed educatori" ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Servizi Sociali Condivisi Comuni