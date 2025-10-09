Servizi anziani e disabili | Occorre altro personale
Ammonta a oltre 2,8 milioni la quota aggiuntiva che la Regione ha destinato al distretto sanitario imolese per il ‘ Fondo non autosufficienza ’ pensato in particolare per i servizi alla popolazione anziana e disabile. La programmazione degli interventi da portare avanti con tali risorse è stata al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Circondario. Presenti vari amministratori, i vertici di Asp e Ausl, nonché i rappresentanti delle cooperative sociali del territorio e i sindacati. Gli oltre 2,8 milioni sono "risorse importanti – hanato ieri Cgil, Cisl e Uil – anche per il fatto che quelle che deriveranno dal Fondo nazionale per la non autosufficienza non sono ancora state quantificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: servizi - anziani
Feste e servizi per gli anziani che non partono
‘Antenne per un Sorriso’. Nuovi servizi per gli anziani soli:: "Nessuno lasciato indietro"
Società pubblico-privata per i servizi agli anziani. I cittadini: "Rette troppo alte e rischio di monopolio"
Festa dei nonni edizione 2025! Grazie alla Città di Vigonza che ha organizzato questo bellissimo momento di festa comunitaria per i nonni del territorio! E poteva mancare la delegazione del Centro Servizi Anziani Giorgione? Certo che no! Eccoci qui in tutto il - facebook.com Vai su Facebook
Servizi anziani e disabili: "Occorre altro personale" - Ammonta a oltre 2,8 milioni la quota aggiuntiva che la Regione ha destinato al distretto sanitario imolese per il ‘ Fondo non autosufficienza ’ pensato in particolare per i servizi alla popolazione an ... Lo riporta msn.com
Manovra 2026, ipotesi fondi aggiuntivi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, ipotesi fondi aggiuntivi per l’assistenza agli anziani non autosufficienti ... Secondo tg24.sky.it