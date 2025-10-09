Servizi anziani e disabili | Occorre altro personale

Ammonta a oltre 2,8 milioni la quota aggiuntiva che la Regione ha destinato al distretto sanitario imolese per il ‘ Fondo non autosufficienza ’ pensato in particolare per i servizi alla popolazione anziana e disabile. La programmazione degli interventi da portare avanti con tali risorse è stata al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Circondario. Presenti vari amministratori, i vertici di Asp e Ausl, nonché i rappresentanti delle cooperative sociali del territorio e i sindacati. Gli oltre 2,8 milioni sono "risorse importanti – hanato ieri Cgil, Cisl e Uil – anche per il fatto che quelle che deriveranno dal Fondo nazionale per la non autosufficienza non sono ancora state quantificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

