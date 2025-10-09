Serravalle Scrivia risse a bottigliate | il questore chiude il bar

Serravalle Scrivia, sospesa per 15 giorni la licenza di un locale dopo risse, violenze e disturbo ai residenti. Provvedimento del Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Serravalle Scrivia, risse a bottigliate: il questore chiude il bar

In questa notizia si parla di: serravalle - scrivia

FESTEGGIAMO 1 ANNO INSIEME Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre non perderti il 1° Compleanno del nostro Negozio di Serravalle Scrivia! Ti Aspettano due giorni di festa con SCONTI ed EXTRA-SCONTI ...e un omaggio esclusivo! Registrati sul sito - facebook.com Vai su Facebook

Scoppia una rissa al villaggio commerciale di Serravalle Scrivia: intervengono i Carabinieri - X Vai su X

Serravalle: un altro locale chiuso dal questore per rissa e aggressioni - Luogo abituale di ritrovo di pregiudicati e teatro di escalation di aggressioni e risse: così viene definito il bar che si è visto ... Segnala giornale7.it

Rissa tra sei persone al villaggio commerciale di Serravalle: un ragazzo ferito nella confusione - Lite tra clienti sedata dai carabinieri: momenti di panico tra i presenti, un ragazzo colpito accidentalmente nella confusione ... Da giornalelavoce.it