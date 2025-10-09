Serravalle Scrivia risse a bottigliate | il questore chiude il bar

Serravalle Scrivia, sospesa per 15 giorni la licenza di un locale dopo risse, violenze e disturbo ai residenti. Provvedimento del Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

serravalle scrivia risse bottigliateSerravalle: un altro locale chiuso dal questore per rissa e aggressioni - Luogo abituale di ritrovo di pregiudicati e teatro di escalation di aggressioni e risse: così viene definito il bar che si è visto ... Segnala giornale7.it

Rissa tra sei persone al villaggio commerciale di Serravalle: un ragazzo ferito nella confusione - Lite tra clienti sedata dai carabinieri: momenti di panico tra i presenti, un ragazzo colpito accidentalmente nella confusione ... Da giornalelavoce.it

