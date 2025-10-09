Serra di marijuana scoperta a Mascalucia grazie al fiuto di King e Ciro | arrestato un 52enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione all’alba dei carabinieri di Fontanarossa. Un uomo di 52 anni, residente a Mascalucia, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Nicolosi, che hanno eseguito una perquisizione nella villetta dell’uomo, situata nella zona di Massannunziata, alla periferia nord del paese. Il fiuto dei cani King e Ciro. Durante i controlli, i cani antidroga King e Ciro hanno segnalato un’area del giardino adibita a orto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Serra di marijuana scoperta a Mascalucia grazie al fiuto di King e Ciro: arrestato un 52enne

In questa notizia si parla di: serra - marijuana

Maxi-serra di marijuana scoperta a Marano: arrestato 63enne, sequestrate 98 piante

Marano, serra hi-tech in villa per coltivare marijuana: arrestato 63enne

Minaccia la sorella col fucile per una eredità: in casa una serra di marijuana

Pollice verde, ma per la marijuana. In casa a Fermo coltivava una serra hi-tech. Sequestrate 10 piante, indagini sul giro di spaccio - facebook.com Vai su Facebook

Fener, scoperta una serra artigianale di marijuana: nuovo arresto per spaccio https://amicodelpopolo.it/2025/10/07/fener-scoperta-una-serra-artigianale-di-marijuana-nuovo-arresto-per-spaccio/… via @RedazioneAdp - X Vai su X

Piante alte due metri e oltre 1 chilo e mezzo di marijuana messa ad essiccare: scoperte serra e laboratorio artigianali in una casa - Aveva una vera e propria serra artigianale in casa con laboratorio di essiccazione lampade e ogni strumento utile alla coltivazione dell'erba e poi oltre un chilo e mezzo di marjuana già s ... ildolomiti.it scrive

Acerra, scoperta serra artigianale con 70 piante di marijuana: 47enne denunciato dai carabinieri - L’operazione è scattata dopo giorni di osservazione e pedinamenti, che hanno permesso ai Carabinieri di individuare il sito ... Scrive ilcrivello.it