Serie di spaccate nella notte a Gavinana | nel mirino bar e negozi in viale Giannotti FOTO

Notte movimentata nel quartiere di Gavinana, dove alcuni esercizi commerciali sono stati presi di mira dai ladri.Il primo colpo sarebbe avvenuto al Caffè Giannotti: per infrangere la vetrina, i malviventi avrebbero utilizzato la copertura di un tombino in ghisa, rimossa lungo il viale e poi usata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: serie - spaccate

Spaccate in serie a Firenze, nel mirino bar, ristoranti e perfino musei

Spaccate in serie tra Cattolica e Rimini: devastata una gioielleria, i banditi in fuga con un ricco bottino

La Veranda Rimini. Bag Raiders · Shooting Stars. WEEKEND DI FUOCO 3 piatti fuori menu, devo dire che hanno spaccato. L’inizio di una lunga serie di eventi! Intanto, aperti a cena tutti i giorni dalle 17.30 alle 22. #buoncibo - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, spaccate in serie: nel mirino anche l’Università - In poco meno di 12 ore — vale a dire durante la notte tra martedì e mercoledì scorso — i soliti ignoti hanno colpito gli uffici dell’Università di Firenze, l’istituto superiore ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Notte di spaccate e furti. Via un lotto di vini pregiati - Il colpo è stato messo a segno la notte tra domenica e lunedì nel dipartimento di Lettere ... Come scrive lanazione.it