Serie D l’Atletico sbanca Foligno e passa in Coppa
ATLETICO ASCOLI 2 (4-3-3): Mazzoni; Cichy (26' st Qendro), Ceccuzzi, Bocci, Bevilacqua (11' st Falasca); Marchetti (21' st Khribech), Bosi, Da Pra (4' st Pellegrini); Caccavale (11' st Settimi), Tomassini, Sylla. A disp.: Di Loreto, Niclas, G. Urbani, L. Urbani. All.: Alessandro Manni. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati; Camilloni, Mazzarani, Feltrin; Antoniazzi (5' st Sardo); Carbone (35'st Nonni), Muro, Minicucci (26' st Oddi), Coppola (5' st Vechiarello); Didio, Belloni. A disp.: Di Giorgio, Spinucci, Moscarini, Bucco, Tatoscevitz. All.: Simone Seccardini. ARBITRO: Niccolai di Pistoia Reti: 17' st Vechiarello, 28' st Belloni NOTE: spettatori 200 circa.
Cosa fa Alex Schwazer dopo il ritiro, è sbarcato in Serie B: sarà consulente atletico del Sudtirol
Atletico Madrid scatenato: pronti 130 milioni, si pesca anche in Serie A
Serie D, Atletico Ascoli. Test e allenamenti sotto la pioggia
Tra pochi minuti in campo per Foligno – Atletico Ascoli, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D!
Serie D: I bianconeri confermano la buona fase difensiva anche nel derby di Terranuova ma attendono il ritorno di Vitiello. Sansepolcro, Bambara e Pagnini protagonisti - SANSEPOLCRO E arrivò il quarto pareggio di fila per il Sansepolcro, che oltretutto da un paio di partite non incassa ...
Serie "D» - Girone "E». Scandicci-Ghiviborgo. Quochi e Ricci assenti - Difficile trasferta per il Ghiviborgo che, reduce dal pari interno con il Poggibonsi, viaggia alla volta del "Comunale" di ...