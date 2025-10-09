Serie C nona giornata tutta su Sky e NOW | da venerdì 10 a lunedì 13 ottobre in campo 34 partite

Prosegue la stagione 202526 di Serie C Sky Wifi, con tutte le 1.143 gare trasmesse live. Dal Girone A al Girone C, diretta tv e streaming anche su Sky Go e NOW, oltre ad approfondimenti e highlights su Sky Sport 24, sito e social. La Serie C non si ferma e corre verso la nona giornata della stagione 20252026, tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’intero campionato – 1.143 gare comprese di playoff, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi) – sarà infatti visibile in esclusiva sulle piattaforme Sky, con ampia copertura mediatica garantita anche da rubriche settimanali, highlights e aggiornamenti live su Sky Sport 24, sul sito skysport. 🔗 Leggi su Sportface.it