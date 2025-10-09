Serie C nelle big non c’è spazio per gli Under | Benevento unica eccezione

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non un campionato per giovani ” parafrasando il titolo di un famoso film dei fratelli Coen. E’ questo quello che emerge dai dati forniti dalla Lega Pro relativi ai contributi elargiti fino ad ora alle società virtuose che hanno dato ampio spazio agli under. Dalla 1a alla 7a giornata in vetta a questa speciale classifica c’è il Picerno che ha ricevuto la ragguardevole cifra di €81.677,74 seguito a pochi spiccioli di distanza dal Benevento con €81.590,58, unica big del girone C che ha sposato una politica rivolta a dare ampio spazio alla linea green. Chiude il podio la Cavese con €67. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, nelle big non c’è spazio per gli Under: Benevento unica eccezione

