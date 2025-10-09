Serie C femminile | le atlete dell' Aurora Volley Brindisi ai nastri di partenza

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Dopo un mese intenso di preparazione e diversi test utili a rodare il gruppo, l'Aurora Volley Brindisi è pronta a iniziare la nuova avventura nel campionato di Serie C femminile 2025-26. L'esordio è fissato per sabato 11 ottobre, in trasferta sul campo della Magic Volley Galatina. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: serie - femminile

