Tempo di lettura: 4 minuti L’Orasì Ravenna torna immediatamente alla vittoria dopo la sconfitta contro Caserta, e lo fa vincendo di squadra contro una talentuosa ma ancora claudicante Power Basket Nocer a. I gialloblù mostrano grandi sprazzi di gioco offensivo, intervallati da veri e propri blackout difensivi. La cronaca del match. Dopo il buon inizio Power con i primi tre punti di Cappelletti, c’è subito un parziale devastante di Ravenna che dopo i primi tre punti di Nocera, ne fa ben 16 di seguito in sei minuti di gioco. Sono tante le palle perse dai ragazzi di Sanfilippo, anche in maniera molto ingenua, a cui si aggiunge il merito dei ragazzi terribili di Ravenna che pressano forte fino alla metà campo avversaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie B, Power Basket Nocera: trasferta amara a Ravenna, fatali i troppi blackout difensivi