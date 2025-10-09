Serie B Interregionale | la Dinamo Brindisi sfida Corato al PalaZumbo

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Dinamo Brindisi torna sul parquet del PalaZumbo per la terza giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale. Sabato 11 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri affronteranno il Basket Corato in una sfida tutta pugliese che si preannuncia ricca di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - interregionale

Basket Serie B Interregionale. Costone, la carica di Ballabio: "C’è tanta voglia di vincere»

Basket Barcellona ripescato nel campionato di serie B Interregionale

Barcellona Basket ripescato nel campionato di serie B Interregionale

serie b interregionale dinamoSerie B - Al PalaZumbo Dinamo Brindisi vs Viola RC per la prima di campionato - Sabato 27 settembre la Dinamo Basket Brindisi è pronta a vivere il suo attesissimo esordio stagionale sul parquet del Palazumbo, dove affronterà la Viola Reggio Calabria nella ... Come scrive pianetabasket.com

serie b interregionale dinamoBasket Serie B, la Redel cade in trasferta, ottimo esordio di Matera e Catanzaro. Classifica e risultati - Serie B Interregionale, 1ª giornata: i neroarancio cadono al supplementare. Scrive citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Interregionale Dinamo