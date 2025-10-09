Serie B Interregionale | la Dinamo Brindisi sfida Corato al PalaZumbo

BRINDISI - La Dinamo Brindisi torna sul parquet del PalaZumbo per la terza giornata di andata del campionato di Serie B Interregionale. Sabato 11 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri affronteranno il Basket Corato in una sfida tutta pugliese che si preannuncia ricca di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

