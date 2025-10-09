Serie B ben 41 giocatori convocati in nazionale | Empoli senza mezza squadra
I toscani ne "donano" sei alle varie selezioni, uno in più dello Spezia ultimo in classifica. Modena e Palermo, solo due assenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Anguissa si diverte con due ex giocatori di Serie A | VIDEO
Mercato Juventus, Turci sponsorizza quei due acquisti: «Secondo me sono due giocatori interessanti, in particolare lui che può alzare il livello in Serie A». Poi si rivolge alla dirigenza: «La Juve deve comprare questi giocatori»
Taremi Inter, l’iraniano è tra i giocatori sacrificati in vista della prossima stagione di Serie A: le ultime
I giocatori di Serie A che hanno perso valore di mercato: i più svalutati
CALCIO SERIE D - Il club ha salutato i due giocatori, entrambi ai margini delle rotazioni di mister Possanzini, ma resta sguarnita la casella della punta centrale, per la quale l'unica opzione sul piatto al momento è quella dell'ex Atletico Ascoli. E ora i biancoross
Serie B: svelato il calendario 2025/26, si parte il 23 agosto - E' stato svelato a Mantova il calendario 2025/26 del campionato di serie B, che comincerà nel fine settimana del 22-