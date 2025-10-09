Serie A3 Domotek Volley continua la preparazione | nuovo test pre-stagionale a Modica

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro passo avanti nella preparazione per la prossima stagione. La Domotek Volley Reggio Calabria ha giocato un nuovo test pre-stagionale, al PalaRizza di Modica, in un match tiratissimo e molto combattuto.Dopo il test al PalaCalafiore di sabato scorso, la squadra di,ister Polimeni ha voluto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - domotek

Domotek Volley Reggio Calabria: presentato il calendario della Serie A3 Credem Banca

Serie A3, Domotek Volley riscalda i motori: ecco nomi e date della nuova stagione

Serie A3, Finizzi: "Tra giovani e ambizioni, la Domotek Volley punta in alto"

serie a3 domotek volleySerie A3, Domotek Volley continua la preparazione: nuovo test pre-stagionale a Modica - Il debutto ufficiale in Serie A3 è, inoltre, programmato per domenica 26 ottobre ... Come scrive reggiotoday.it

serie a3 domotek volleyAvimecc Volley Modica: ieri allenamento congiunto con Reggio Calabria, squadra in crescita - Modica, 09 ottobre 2025 – Un allenamento congiunto con la Domotek Reggio Calabria che ha dato ancora una volta buoni spunti all'Avimecc Modica in vista ... Segnala radiortm.it

Cerca Video su questo argomento: Serie A3 Domotek Volley