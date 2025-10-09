Serie A la top 10 dei portieri per valore di mercato | Carnesecchi primo Meret e Savic solo quinti
I portieri: da sempre vanto assoluto dell’Italia calcistica, capace di regalare alla Nazional e e allo sport in generale i più affidabili e formidabili estremi difensori mai conosciuti. Tradizione che, a quanto sembra, è un p0? calata rispetto al passato. Infatti, non stupisce che nella top 10 dei portieri di Serie A per valore di mercato, di italiani ne siano rimasti solo 3. Tra questi spicca sicuramente Meret. La lista completa. Marco Carnesecchi (Atalanta) – 25 milioni di euro. Mile Svilar (Roma) – 25 milioni. Mike Maignan (Milan) – 25 milioni. Zion Suzuki (Parma) – 20 milioni. Vanja Milinkovi?-Savi? (Napoli) – 18 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
