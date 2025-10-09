Sergio Bonelli Editore presenta Dylan Dog | Dopo mezzanotte in anteprima a Lucca Comics & Games
Seguendo la scia del travolgente successo di Ghost Hotel, Sergio Bonelli Editore ripropone un’altra edizione di prestigio in grande formato: si tratta di Dylan Dog. Dopo mezzanotte, un classico della serie nato dalla mente del suo creatore, Tiziano Sclavi, e dal maestro Giampiero Casertano. Dylan Dog. Dopo mezzanotte “Tenete strette le chiavi! Rimanere chiusi fuori casa in una notte come questa sarebbe un’esperienza indimenticabile, perché sui marciapiedi di Londra sta calando un buio infinito. Assassini feroci e malinconici disperati, voci lontane e pericoli di morte inseguono il povero Dylan lungo le strade del destino. 🔗 Leggi su Screenworld.it
