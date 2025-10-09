Serena Grandi | prima il grave lutto poi il tumore al seno e l’intervento | Ho perso 20 chili
Per dimagrire anche senza volerlo, non c’è niente come il dolore per la perdita di una persona cara. Anzi forse c’è: la malattia e Serena Grandi ha avuto la sventura di imbattersi contro un tumore e contro la perdita della madre: “Sono stata operata al seno sinistro. Dicono che quando viene da quella parte è sintomo di un profondo dolore e per me era così. Nell’ultimo annetto ho perso 20 kg”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
