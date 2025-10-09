Seregno tragico incidente in moto | morta ragazza di 17 anni
Seregno (Monza Brianza), 9 ottobre 2025 – Una rovinosa caduta in moto, poi la corsa dell’ambulanza in ospedale. Purtroppo inutile: è morta la ragazza di 17 anni soccorsa in via San Vitale a Seregno. L’incidente è avvenuto quando mancavano pochi minuti alle 14 di oggi, giovedì 9 ottorbe, nel tratto compreso tra via Monterosa e via Monte Bianco all’estremità nord della città. La ragazza, alla guida di una moto e diretta verso la sua abitazione a Giussano, si è scontrata lateralmente con una vettura che procedeva nella stessa direzione. L’impatto, purtroppo, è stato tale da sbilanciare la giovane: perso il controllo del mezzo, è andata a sbattere contro un albero situato nel lato opposto della strada ed è caduta pesantemente al suolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Seregno, tragico incidente in moto a 17 anni: perde la vita una giovane studentessa
