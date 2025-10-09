Seregno tragico incidente in moto a 17 anni | perde la vita una giovane studentessa

ABBONATI A DAYITALIANEWS La caduta e l’impatto fatale. Un terribile incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, in via San Vitale, nel tratto compreso tra via Monte Rosa e via Monte Bianco, in direzione Perticato. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza di soli 17 anni avrebbe perso il controllo della moto dopo aver urtato un’auto durante un sorpasso, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato devastante e la giovane non ha mai ripreso conoscenza. I soccorsi immediati e la corsa in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

