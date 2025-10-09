seray kaya sirin de la forza di una donna ospite a verissimo sabato 11 ottobre

??Direttamente dal cuore pulsante della Turchia, arriva a Verissimo una delle attrici più amate del piccolo schermo: Seray Kaya, l’indimenticabile?irin della serie cult “La forza di una donna”. Sabato 11 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5, il salotto di Verissimo accoglierà una protagonista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo internazionale. Seray Kaya, classe 1991, nata a Istanbul in una famiglia di origini circasse, ha conquistato il pubblico con il suo talento magnetico e la sua intensità interpretativa. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

