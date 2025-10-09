Sequestrati oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando a Marigliano | due denunce
Importante operazione contro il contrabbando di carburante condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Nella giornata del 26 settembre scorso, nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli sul territorio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Nola hanno sequestrato oltre 56.000 litri di gasolio per autotrazione di contrabbando, due automezzi, una cisterna e attrezzature . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
