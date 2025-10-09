Sequestrati 200 kg di alimenti in una pizzeria di Taranto scoperto anche furto di energia | arresti e denunce

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre arresti, nove denunce e cinque furti di energia scoperti: la Polizia di Taranto intensifica i controlli nei quartieri più a rischio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestrati 200 kg di alimenti in una pizzeria di taranto scoperto anche furto di energia arresti e denunce

© Notizie.virgilio.it - Sequestrati 200 kg di alimenti in una pizzeria di Taranto, scoperto anche furto di energia: arresti e denunce

In questa notizia si parla di: sequestrati - alimenti

Controlli a tappeto in zona mercato: sequestrati 150 chili di alimenti

Due denunciati per spaccio di hashish e cocaina e sequestrati 60 chili di alimenti

VIDEO | Controlli a Ognina e Picanello, sequestrati oltre 50 chili di alimenti in una panineria

sequestrati 200 kg alimentiSequestrati 200 kg di alimenti in una pizzeria di Taranto, scoperto anche furto di energia: arresti e denunce - Tre arresti, nove denunce e cinque furti di energia scoperti: la Polizia di Taranto intensifica i controlli nei quartieri più a rischio. Riporta virgilio.it

sequestrati 200 kg alimentiBrindisi, sequestrati 1.200 kg di conserve a rischio botulino - 200 kg di conserve sott’olio a rischio botulino. Si legge su pugliapress.org

Cerca Video su questo argomento: Sequestrati 200 Kg Alimenti